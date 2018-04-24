ПВО уничтожили малоразмерные воздушные цели на подлёте к Хмеймиму

Средства ПВО уничтожили неизвестные воздушные цели на авиабазе Хмеймим в Сирии. Как сообщил представитель авиабазы, пострадавших нет.
— Средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности, — сказал представитель авиабазы журналистам.
По его словам, все воздушные цели были уничтожены штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы. В настоящее время база функционирует в обычном режиме.
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