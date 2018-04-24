Английские и итальянские фанаты устроили беспорядки в Ливерпуле перед матчем ЛЧ

Инцидент случился незадолго до начала матча между "Ливерпулем" и "Ромой" около одного из ливерпульских баров.

Перед первым полуфинальным поединком Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Ромой" произошла массовая драка фанатов. Один из болельщиков англичан получил ножевое ранение, сообщает издание The Sun.

Инцидент случился незадолго до начала игры около одного из ливерпульских баров. Раненый фанат получил помощь от медиков и был госпитализирован. На место происшествия были выдвинуты полицейские группы.

Также отмечается, что между англичанами и приезжими итальянскими фанатами произошло ещё несколько стычек.