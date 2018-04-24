Следователи проверяют видео с похищением ребёнка в Сургуте

Отмечается, что заявлений о пропаже ребёнка в правоохранительные органы не поступало.

Следователи начали проверку после публикации видеозаписи с похищением ребёнка с детской площадки в Сургуте. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

— 24 апреля 2018 года в СМИ размещён фрагмент видеозаписи, из которой следует, что 23 апреля около 17 часов неустановленный мужчина насильно увозит с детской площадки... в городе Сургуте пытающуюся оказать ему сопротивление девочку. По данному факту следственным отделом по городу Сургуту СУ СК РФ по ХМАО — Югре организовано проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас следователи пытаются установить личность женщины, которая привела девочку на детскую площадку, и мужчины, забравшего ребёнка. Кроме того, ведётся поиск очевидцев случившегося.

Судя по видеозаписи, размещённой в СМИ, инцидент произошёл 23 апреля около 17:00. Девочка пыталась сопротивляться, её затолкали в машину насильно.