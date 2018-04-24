Наехавший на людей в Торонто оставил сообщение в Facebook незадолго до выезда

Правоохранители не раскрыли содержания послания преступника, сославшись на тайну следствия.

Мужчина, наехавший на пешеходов в канадском Торонто, за несколько минут до выезда оставил загадочное сообщение на своей странице в "Фейсбуке". Об этом сообщил сержант полиции города Грэм Гибсон.

— Обвиняемый, судя по всему, опубликовал загадочное сообщение в "Фейсбуке" за несколько минут до того, как он поехал на арендованном минивэне, направился на Янг-стрит и выехал на полный людей тротуар, — сказал полицейский журналистам.

О том, что говорилось в сообщении, Гибсон не рассказал. Он также не уточнил мотив преступника, сославшись на тайну следствия.

Ранее Лайф сообщал, что фургон врезался в толпу людей на Янг-стрит в Торонто. В результате погибло 10 человек, 15 пострадали. Полиция города нашла и задержала водителя фургона.