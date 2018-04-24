Орджоникидзе: Страны Запада не смогут обойти право вето России в ООН

Глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе выразил мнение, что Запад не сможет обойти в ООН право вето России. Об этом он рассказал РИА "Новости".

Напомним, ранее The Guardian написала, что обойти вето РФ в Совете Безопасности ООН можно, применив резолюцию Генассамблеи "Единство в пользу мира" от 1950 года. Документ предусматривает, что в случае согласия девяти из 15 членов Совбеза вопрос передаётся на голосование Генеральной ассамблее.

— Устав ООН так написан, что никогда вето обойти невозможно, — заявил Орджоникидзе.

Он отметил, что для передачи какого-либо вопроса из ведения СБ ООН требуется сперва доказать, что он находится в компетенции Генеральной ассамблеи.

— Это вопрос очень сложный. Если они докажут, что это не компетенция СБ ООН, то тогда получится, а так — нет. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, — добавил Орджоникидзе.