Дипломаты встретились с россиянкой, обвиняемой в покушении на убийство в США

Ранее обвиняемая в совершении ряда преступлений Насырова объявила голодовку в знак протеста против плохого отношения к ней со стороны сокамерниц и тюремной администрации.

Сотрудники Генконсульства РФ в Нью-Йорке встретились с россиянкой Викторией Насыровой, находящейся в тюрьме Нью-Йорка по обвинению в совершении ряда уголовных преступлений. Об этом сообщается в аккаунте дипмиссии в "Твиттере".

23 апреля в результате предпринятых Генконсульством России в Нью-Йорке энергичных усилий дипломатам удалось добиться встречи с россиянкой В.Насыровой, обвиняемой в совершении уголовных преступлений. — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 24 апреля 2018 г.

Напомним, в Штатах 42-летнюю россиянку обвиняют в попытке отравить похожую на неё внешне 35-летнюю жительницу Куинса. Также Насырову подозревают в серии краж. Ранее женщина объявила голодовку из-за плохого отношения сокамерниц, избивших её, и тюремной администрации.

— Россиянка сообщила о негативном отношении к ней со стороны надзирателей и регулярных оскорблениях с расистским подтекстом. В связи с имевшими место, по её словам, случаями значительных задержек в обеспечении питанием, в том числе требуемым по религиозным убеждениям, она вынуждена была объявить голодовку, — указывается в сообщении.

Как подчеркнули сотрудники Генконсульства в Нью-Йорке, диппредставительство будет продолжать добиваться соблюдения законных прав находящейся в тюрьме россиянки.