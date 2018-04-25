Встреча врио премьера Армении и Пашиняна сорвалась

Переговоры лидера оппозиции Армении Никола Пашиняна и врио премьер-министра страны Карена Карапетяна не состоятся. Об этом сообщил пресс-секретарь партии Пашиняна "Гражданский договор" Тигран Авинян.

— Мы готовы обсудить с властями только мирную смену власти. Премьер-министром не станет представитель республиканской партии, — сказал он.

Также пресс-секретарь партии Пашиняна отметил, что "переговоры могут проходить лишь вокруг тех вопросов, которые были объявлены — это повестка дня о передачи власти в Армении". При этом Авинян подчеркнул, что "какая-либо другая повестка переговоров для нас обсуждению не подлежит".

Ранее планировалось, что в Ереване лидер оппозиции Никол Пашинян встретится с врио премьера Армении Кареном Карапетяном. При этом ранее Пашинян заявлял о готовности занять пост премьер-министра страны, если народ "возложит на него ответственность".

Напомним, протестные акции, направленные против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна, проходили в Ереване с 13 апреля. В итоге 23 апреля он согласился выполнить требование митингующих, покинув свой пост. Также в отставку ушло и правительство.