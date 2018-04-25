Минздрав: Наличие курилок в аэропортах противоречит Конституции РФ

Ранее Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект о курилках в аэропортах.

Наличие курительных комнат в аэропортах подвергнет воздействию табачного дыма некурящих людей, что нарушает права граждан на благоприятную среду. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

— Реализация нововведений может повлечь за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности... что противоречит положениям статьи 55 Конституции Российской Федерации, — приводит ТАСС комментарий ведомства.

По данным Минздрава, уровень загрязнения воздуха в курящих аэропортах в 14 раз выше, чем в тех, где курение полностью запрещено.

— Это говорит о значительном токсичном воздействии табачного дыма за пределами курительных комнат, — пояснили в министерстве.