Макрон надеется, что РФ и Турция присоединятся к новому соглашению по Ирану

По словам французского лидера, выработка нового соглашения по иранскому атому — "единственный способ создать стабильную обстановку" в регионе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что Россия и Турция в числе других стран присоединятся к новому соглашению по ядерной программе Ирана. Соответствующее заявление французский лидер сделал в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

— Кроме европейских партнёров, мы бы хотели привлечь (к новым соглашениям. — Прим. Лайфа) региональных игроков, а также, разумеется, Россию и Турцию, — сказал Макрон.

Напомним, Макрон прибыл в США 23 апреля. Одним из основных вопросов повестки в переговорах с Трампом является международная сделка с Ираном.