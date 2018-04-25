Макрон надеется, что РФ и Турция присоединятся к новому соглашению по Ирану

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Макрон надеется, что РФ и Турция присоединятся к новому соглашению по Ирану

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Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

По словам французского лидера, выработка нового соглашения по иранскому атому — "единственный способ создать стабильную обстановку" в регионе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что Россия и Турция в числе других стран присоединятся к новому соглашению по ядерной программе Ирана. Соответствующее заявление французский лидер сделал в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

— Кроме европейских партнёров, мы бы хотели привлечь (к новым соглашениям. — Прим. Лайфа) региональных игроков, а также, разумеется, Россию и Турцию, — сказал Макрон.

Напомним, Макрон прибыл в США 23 апреля. Одним из основных вопросов повестки в переговорах с Трампом является международная сделка с Ираном.

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