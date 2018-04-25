Украина запретила ввоз в страну книги "Как жили на Руси"

Ранее сообщалось, что под запретом уже более 20 книг из РФ. При этом часть из них — энциклопедические, справочные издания и школьные учебники.

Национальный комитет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение о запрете на ввоз в страну с российской территории книги Елены Качур "Как жили на Руси". Об этом сообщает сайт ведомства.

— Госкомтелерадио отказал ООО "Якаб Трейд" в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги Елены Качур "Как жили на Руси" в количестве 10 тысяч экземпляров, — указывается в сообщении.

Кроме того, в Госкомитете подчеркнули, что, по мнению украинских экспертов, в книге якобы имеется искажение исторических данных.

С 1 января прошлого года на Украине действует закон об ограничении доступа в страну иностранной печатной продукции антиукраинского содержания. В чёрный список попала литература, в которой, по мнению властей Украины, есть "перевирание истории" и прославляются госсимволы и идеалы "страны-агрессора", то есть России.

Ранее сообщалось, что под запретом уже более 20 книг из РФ. При этом часть из них — энциклопедические, справочные издания и школьные учебники. В частности, недопустимой для Киева литературой стали "Большая энциклопедия школьника" Шона Конноли, "Я пишу правильно. От "Букваря" к умению красиво и грамотно писать", "Химия" Константиновского.