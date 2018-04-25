Уроки вождения. В Китае пёс на грузовике протаранил магазин — видео

Отмечается, что столь курьёзная ситуация приключилась из-за невнимательности водителя, не выключившего зажигание.

В китайском городе Тайчжоу собака на грузовом автомобиле своего хозяина протаранила магазин. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что столь курьёзная ситуация приключилась из-за невнимательности мужчины, не выключившего зажигание. Находившаяся в салоне припаркованного грузовика собака случайно наступила на педаль газа, после чего транспортное средство начало движение.

При этом само животное в результате ДТП не получило каких-либо травм.