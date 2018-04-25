Госдеп: США ждут начала тесной работы с новым правительством Армении

США призывают все стороны в Армении к диалогу и с нетерпением ждут начала тесной работы с новым правительством страны, заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

— Мы призываем все стороны к конструктивному диалогу в рамках конституции Армении для обеспечения мирного перехода власти, который бы протекал в рамках закона, — сказала Нойерт.

Она также отметила, что ближайшие дни являются "историческим моментом для народа Армении и их избранным лидером", так как они начинают процесс формирования нового правительства.