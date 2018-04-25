Землетрясение магнитудой 4,5 произошло около Новороссийска

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло вблизи Новороссийска. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре.
Felt #earthquake (#землетрясение) M4.5 strikes 29 km NW of #Novorossiysk (Russian Federation) 24 min ago. Please report to: https://t.co/vv366udYBR pic.twitter.com/8IyOhuB7lD— EMSC (@LastQuake) 24 апреля 2018 г.
По данным центра, землетрясение произошло в 20:47 UTC на расстоянии 24 километров от Новороссийска. Очаг залегал на глубине 80 километров.
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