Землетрясение магнитудой 4,5 произошло около Новороссийска

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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло около Новороссийска

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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло вблизи Новороссийска. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре.

По данным центра, землетрясение произошло в 20:47 UTC на расстоянии 24 километров от Новороссийска. Очаг залегал на глубине 80 километров.

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