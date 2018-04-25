Саудовская Аравия призвала Катар ввести войска в Сирию

Как отметил глава МИД королевства Адиль аль-Джубейр, в случае отказа Вашингтона обеспечивать безопасность Катара режим в этом государстве будет свергнут буквально за несколько дней.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что властям Катара необходимо ввести свои войска в Сирию, чтобы не лишиться военной поддержки США. Об этом говорится в заявлении МИД королевства.

— Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории, — сказал глава дипведомства Саудовской Аравии.

Как отметил Адиль аль-Джубейр, в случае отказа Вашингтона обеспечивать безопасность Катара режим в этом государстве будет свергнут буквально за несколько дней.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн с июня 2017 года разорвали дипотношения с Катаром. Эти страны ранее обвинили катарскую сторону в поддержке терроризма.