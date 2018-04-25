В перестрелке в Техасе ранены три человека, включая двух полицейских

Читайте также

В перестрелке в Техасе ранены три человека, включая двух полицейских

1414

В результате стрельбы в американском Далласе (штат Техас) пострадали три человека, в том числе были тяжело ранены два сотрудника полиции. Об этом сообщает в своём "твиттере" управление городской полиции.

— Мы можем подтвердить, что два офицера полиции Далласа, в которых стреляли, тяжело ранены, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе перестрелки было ранено гражданское лицо. О состоянии здоровья пострадавшего пока ничего не известно.

Подробности и обстоятельства инцидента пока не раскрываются.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×