Роскосмос заказал изготовление "Союза" для запуска трёх спутников "Гонец-М"

Отмечается, что "Гонец" является единственной в РФ низкоорбитальной системой подвижной спутниковой связи.

Госкорпорация "Роскосмос" заказала изготовление и поставку ракеты-носителя "Союз-2.1б" для запуска космических аппаратов "Гонец-М" №30, №31, №32. Об этом сообщается на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Отмечается, что окончание срока выполнения работ — 25 ноября 2019 года. Что касается максимальной цены госконтракта, то она равняется почти 1 млрд 280 млн рублей.

Ранее глава компании "Гонец" Дмитрий Баканов рассказал, что "в конце текущего года и в первом квартале 2019 года планируется два запуска космических аппаратов". При этом, по его словам, они изготовлены и сейчас "находятся на ответственном хранении".

"Гонец" является единственной в РФ низкоорбитальной системой подвижной спутниковой связи. Она используется для глобального обмена разными видами информации с подвижными и стационарными объектами. Кроме того, "Гонец" выполняет функции организатора каналов ретрансляции в различных целях.