Футболисту команды Серии А грозит четырёхлетняя дисквалификация за допинг

Бразильский полузащитник итальянского "Кальяри" Жоао Педро может быть на четыре года отлучён от футбола за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Football Italia.
По информации издания, сразу две допинг-пробы хавбека (после встреч с "Сассуоло" и "Кьево", состоявшихся 11 и 17 февраля соответственно) оказались положительными на запрещённый препарат — диуретик "гидрохлоротиазид".
Окончательное решение по делу Педро будует принято 16 мая. Сейчас 26-летний игрок отстранён от участия в деятельности, связанной с футболом.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл за "Кальяри" 24 матча, в которых отметился семью забитыми мячами.
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