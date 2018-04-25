Названы самые импортируемые в Россию автомобили

В общей сложности на территорию РФ в прошлом году было импортировано 235 тысяч легковых автомобилей, что на 0,5 процента выше результата 2016 года.

Самым импортируемым в Россию автомобилем стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. По данным аналитического агентства АВТОСТАТ, всего в 2017 году в Россию было ввезено 12 351 машин этой марки.

Вторым по популярности стал Lexus RX с показателем 8583 штуки. Далее следуют Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz GLC (6238 и 6235 автомобилей соответственно). Пятёрку лидеров замыкает Lexus NX — объём ввоза этой марки за прошедший год достиг 6186 единиц.

Также в топ-10 импорта легковых автомобилей в Россию по итогам прошлого года попали Mercedes-Benz GLE (6144 штуки), Toyota Prius (6064 штуки), Mercedes-Benz E-Klasse (5415 штук), Lexus LX (4775 штук) и Toyota Corolla (4696 штук).

Агентство отмечает, что в 2017 году на территорию РФ в общей сложности было импортировано 235 тысяч легковых автомобилей, что на 0,5 процента выше результата 2016 года. Из них 92 процента — это новые машины, а оставшиеся 8 процентов — подержанные.