УЕФА отстранил "Панатинаикос" от еврокубков на три сезона

Причиной столь сурового наказания стало нарушение греческим клубом правил финансового "фэйр-плей".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить греческий "Панатинаикос" от участия в еврокубковых турнирах на три сезона. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Причиной столь сурового наказания со стороны УЕФА стало нарушение клубом правил финансового "фэйр-плей", а именно просроченные финансовые обязательства. Чтобы избежать санкций, "Панатинаикосу" было необходимо погасить платежи до 1 марта текущего года.

Кроме того, греческий клуб был оштрафован на 100 тысяч евро.

"Панатинаикос", являющийся одной из самых титулованных и известных команд в Греции, на данный момент занимает в национальном первенстве седьмое место.