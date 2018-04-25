МИД Украины обвинило ООН в неспособности остановить "агрессию России"

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица упрекнул ООН в том, что организация не смогла остановить "агрессию России" в отношении Киева.

— В 2014 году ни лидеры ООН, ни члены Совета Безопасности в то время не смогли остановить военную агрессию России, оккупацию Крыма и Донбасса, — сказал Кислица на форуме Генеральной Ассамблеи ООН по миростроительству.

По мнению замглавы украинского МИД, нормализация ситуации зависит от степени вовлечённости ООН.

— Миротворческая операция под эгидой ООН может стать решающим фактором в этом процессе, и мы твёрдо рассчитываем на дальнейший прогресс на этом важнейшем направлении, — подчеркнул он.