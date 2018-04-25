В Минздраве заявили о сокращении числа курильщиков

Отмечается, что мужчины более охотно отказываются от никотина, чем представительницы слабого пола.

По итогам прошлого года доля взрослых курильщиков в РФ снизилась на 1,9 процентного пункта, до 29 процентов. Об этом пишет газета "Известия".

Как сообщили в Минздраве, в 2017 году среди мужчин курили 45%, а среди женщин — 15%. Также отмечается, что мужчины более охотно отказываются от никотина, чем представительницы слабого пола.

При этом тенденция по снижению количества курильщиков среди россиян наблюдается уже несколько лет. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние восемь лет процент курящего взрослого населения России упал с отметки 39,4 до 29 процентов.

Как считают эксперты, такое положение вещей связано с принятием в 2013 году антитабачного закона, согласно которому запретили курение в общественных местах, рекламу и стимулирование продаж табака.

При этом, по мнению директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, женщинам сложнее, чем мужчинам, отказаться от никотина.

— Как правило, человек привязывает курение к каким-либо действиям: принятие пищи, общение в коллективе. Чтобы отказаться от вредной привычки, нужно изменить модус поведения, и женщинам это сделать сложнее, чем мужчинам, — подчеркнул нарколог.