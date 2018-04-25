Экс-президент Италии перенёс операцию на сердце

Бывший президент Италии Джорджо Наполитано перенёс операцию на сердце. Об этом сообщил кардиохирург Франческо Музумечи в эфире телеканала Rai.

Вечером во вторник, 24 апреля, Наполитано почувствовал сильные боли в области грудной клетки и был срочно доставлен в один из госпиталей Рима. Оттуда 92-летнего политика отвезли в больницу San Camillo, где ему сразу же сделали операцию на сердце.

Сейчас экс-президент находится в палате интенсивной терапии, его сердце функционирует хорошо.

Напомним, Наполитано возглавлял Италию с мая 2006 по январь 2015 года.