Американский суд разрешил продажу на аукционе фото и личных писем Мадонны

Певица ранее заявляла, будто бывшая компаньонша обманом утянула у неё личные вещи.

Суд Манхэттена разрешил продавать на аукционе дома Gotta Have It личные письма, фотографии и других предметов поп-звезды Мадонны. Об этом пишет газета The New York Times.

Мадонна в судебном порядке добивалась того, чтобы с торгов были сняты более 20 лотов: нижнее бельё певицы, её расческа, чековая книжка, фото, а также письмо, где она нелестно отзывалась об актрисе Шэрон Стоун и певице Уитни Хьюстон. Все эти вещи на аукцион выставила экс-подруга и консультант Мадонны Дарлин Лутц.

Мадонна заявляла, будто бывшая компаньонша обманом утянула у неё личные вещи. Летом 2017 года суд прислушался к поп-звезде, но теперь признал правоту уже Лутц.

Владельцы Gotta Have It Эдвард Козински и Пит Сигел отметили, что они "провели тщательную проверку, когда принимали вещи Мадонны для проведения аукциона". По их словам, "у Мадонны не было оснований для жалобы" и теперь суд это подтвердил.