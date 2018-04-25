В Аризоне разбился военный самолёт

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В Аризоне разбился военный самолёт

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Фото: © Flickr/Alan Wilson

Отмечается, что пилоту удалось катапультироваться. Сейчас он находится в медучреждении.

В США в штате Аризона потерпел крушение самолёт ВВС США F-16 C. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Инцидент с истребителем случился в ходе тренировочного полёта.

Отмечается, что пилоту удалось катапультироваться. Сейчас он находится в медучреждении. Больше пострадавших из-за крушения военного самолёта нет.

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