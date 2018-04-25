В Аризоне разбился военный самолёт

В США в штате Аризона потерпел крушение самолёт ВВС США F-16 C. Об этом сообщает телеканал ABC News.
DEVELOPING: Military jet crashes near Lake Havasu, Arizona, local officials say; fire official says pilot ejected. https://t.co/qXBnnGmyzE— ABC News (@ABC) 24 апреля 2018 г.
Инцидент с истребителем случился в ходе тренировочного полёта.
Отмечается, что пилоту удалось катапультироваться. Сейчас он находится в медучреждении. Больше пострадавших из-за крушения военного самолёта нет.
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