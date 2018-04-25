В Англии арестовали двоих фанатов "Ромы" по подозрению в покушении на убийство

Отмечается, что некоторые болельщики из Рима были вооружены молотками и ремнями.

Двое фанатов "Ромы" были арестованы в английском Ливерпуле по подозрению в покушении на убийство перед матчем Лиги чемпионов. Об этом сообщает пишет издание Daily Mail.

Напомним, перед игрой "Ливерпуля" и "Ромы" английские и итальянские болельщики устроили беспорядки. В результате один фанат мерсисайдцев получил травму головы, сейчас его состояние врачи оценивают как критическое.

Как отмечает издание, некоторые приезжие болельщики были вооружены молотками и ремнями. Сотрудники полиции задержали предполагаемых нападавших на фаната "Ливерпуля". Мужчинам 25 и 26 лет из Рима может быть предъявлено обвинение в покушении на убийство.

После победного матча "Ливерпуль" выступил с официальным заявлением. Английский клуб пообещал "полную поддержку пострадавшему и его семье" и оказание помощи правоохранителям в поиске виновников инцидента.