В Китае полиция конфисковала 600 компьютеров для майнинга биткоинов

По этому факту один человек был задержан, в отношении ещё пятерых ведётся расследование.

Полиция китайского города Тяньцзинь конфисковала 600 компьютеров для майнинга биткоинов из-за слишком высокого уровня потребления электричества, передаёт Синьхуа.

По данным агентства, правоохранители по той же причине изъяли шесть мощных кондиционеров. Отмечается, что для города это крупнейший случай кражи электричества за последние годы.

О скачках в сети и значительных потерях электроэнергии сообщило предприятие, поставляющее электричество в Тяньцзинь. Выяснилось, что счётчик в распределительной коробке одного из потребителей был замкнут — чаще всего таким образом мошенники избегают платы за потреблённую электроэнергию.

Как пояснили в полиции, чтобы обеспечить необходимой электроэнергией арестованные 600 компьютеров для майнинга биткоинов, его владельцам необходимо было бы платить сотни тысяч юаней в месяц.