Пушков призвал Совет Европы подумать, "как вернуть Россию"

Ранее генсек Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд заявил, что может принять меры в отношении России из-за невыплаты взносов в бюджет организации.

Совету Европы пора задуматься, как наладить отношения с Россией, заявил сенатор Алексей Пушков.

ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 апреля 2018 г.

— ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой, — написал Пушков в своём "твиттере".

Напомним, отношения между Россией и Советом Европы ухудшились из-за позиции Москвы по Крыму. РФ не раз предлагала пути выхода из кризисной ситуации, однако в организации никак не отреагировали на эти предложения.

В конце 2017 года Россия решила приостановить часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее не будут восстановлены полностью.