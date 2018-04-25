Российское судно Crystal East, арестованное в ОАЭ, подало сигнал бедствия

Как рассказал директор обанкротившейся компании-судовладельца "Находка портбункер" Вячеслав Цой, на танкере есть немного запасов еды и воды, однако закончилось топливо.

Российский танкер Crystal East, арестованный в Объединённых Арабских Эмиратах, подал сигнал SOS для привлечения внимания к проблемам моряков. Об этом сообщает ТАСС.

Судно находится в ОАЭ с лета прошлого года, после того, как на него был наложен арест "Газпромбанком". Вернуть экипаж, следящий за Crystal East, на родину возможно только после поиска ему замены.

Как рассказал директор обанкротившейся компании-судовладельца "Находка портбункер" Вячеслав Цой, на Crystal East есть немного запасов еды и воды, однако закончилось топливо. При этом судно невозможно выставить на аукцион, так как у него нет утверждённой стоимости.

Также, по словам Цоя, два члена экипажа заболели.

При этом председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов отметил, что по закону команда должна оставаться на судне вплоть до его продажи.

— С другой стороны, моряки не считаются брошенными, потому что они находятся на борту, есть генеральный директор, компания-судовладелец, — сказал он.