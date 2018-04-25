Не менее 10 человек погибли из-за пожара на нефтяной скважине в Индонезии

Возгорание произошло на нелегальной скважине, в провинции Ачех на западе страны.

По меньшей мере 10 человек погибли и несколько десятков пострадали в результате пожара на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии. Об этом пишет Daily Star.

At least 10 killed, dozens injured in illegal Indonesia oil well fire - https://t.co/3SNLvBEbUK pic.twitter.com/ACvtWIzBHs — Khaleej Times (@khaleejtimes) 25 апреля 2018 г.

По информации издания, возгорание произошло после разлива нефти. Огонь быстро перекинулся на стоящие рядом со скважиной дома.

Местные жители отмечают, что пожар до сих пор не потушен.