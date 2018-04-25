Не менее 10 человек погибли из-за пожара на нефтяной скважине в Индонезии

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Не менее 10 человек погибли из-за пожара на нефтяной скважине в Индонезии

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Возгорание произошло на нелегальной скважине, в провинции Ачех на западе страны.

По меньшей мере 10 человек погибли и несколько десятков пострадали в результате пожара на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии. Об этом пишет Daily Star.

По информации издания, возгорание произошло после разлива нефти. Огонь быстро перекинулся на стоящие рядом со скважиной дома.

Местные жители отмечают, что пожар до сих пор не потушен.

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