Не менее 10 человек погибли из-за пожара на нефтяной скважине в Индонезии

По меньшей мере 10 человек погибли и несколько десятков пострадали в результате пожара на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии. Об этом пишет Daily Star.
At least 10 killed, dozens injured in illegal Indonesia oil well fire - https://t.co/3SNLvBEbUK pic.twitter.com/ACvtWIzBHs— Khaleej Times (@khaleejtimes) 25 апреля 2018 г.
По информации издания, возгорание произошло после разлива нефти. Огонь быстро перекинулся на стоящие рядом со скважиной дома.
Местные жители отмечают, что пожар до сих пор не потушен.
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