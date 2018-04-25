Житель Владивостока получил 9,5 года колонии за то, что задушил друга детства

Ленинский районный суд Владивостока признал местного жителя виновным в убийстве и приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Преступление было совершено в ноябре 2017 года. Как отметили в прокуратуре, мужчина пришёл к своему другу в гости. Во время застолья между друзьями возникла ссора.

— Гость повалил хозяина квартиры на диван и стал сдавливать руками шею потерпевшего до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Смерть мужчины наступила от механической асфиксии в результате сдавливания органов шеи, — говорится в сообщении надзорного органа.