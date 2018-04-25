Депутат Рады заявил о необходимости "сохранить зависимость" России от Украины

По мнению украинского политика Антона Геращенко, когда проект газопровода "Северный поток — 2" будет воплощён в жизнь, газотранспортная система Незалежной "превратится в металлолом".

Депутат Верховной рады Антон Геращенко выразил мнение, что Киеву надо "сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа". Об этом он заявил каналу "112 Украина".

По мнению политика, когда проект газопровода "Северный поток — 2" будет воплощён в жизнь, бюджет Незалежной недосчитается доходов.

— Газотранспортная система Украины, которая приносит доход в бюджет за счёт транзита российского газа в Европу, на которой работают 25 тысяч человек, станет никому не нужным металлоломом, — сказал Геращенко.

Также он призвал Вашингтон ввести санкции против компаний, желающих быть подрядчиками строительства "Северного потока — 2".

— Мы просили наших американских партнёров, чтобы они вмешались в эту ситуацию, образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть подрядчиками на строительство этого подводного газопровода "Северный поток — 2" и таким образом сохранили мир в Европе. Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа, — добавил депутат.

При этом он отметил, что после реализации проекта газопровода со стороны РФ "шансы прямого вооружённого нападения на Украину вырастают в десятки раз".