"Похищение" девочки в Сургуте оказалось постановкой

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"Похищение" девочки в Сургуте оказалось постановкой

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По данному факту полицеские направили материал в Следственное управление СК РФ по ХМАО — Югре для принятия процессуального решения.

Видеозапись, на которой неизвестный мужчина похищает девочку с детской площадки в Сургуте, является социальной рекламой, заявил отец ребёнка. Об этом сообщили в Управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

— Стражам порядка по горячим следам удалось установить личность мужчины. Им оказался 31-летний житель Сургута. Установлено, что он является отцом ребёнка. С его слов, видео является рекламным роликом, — говорится в сообщении МВД.

Напомним, видеозапись была размещена в СМИ накануне. На ней видно, как мужчина насильно заталкивает девочку в автомобиль и увозит в неизвестном направлении.

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