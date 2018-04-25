В Хабаровском крае педофил-убийца получил пожизненный срок

Вначале житель Амурска изнасиловал и задушил старшую сестру, а затем, угрожая ножом, надругался над 13-летней девочкой.

В городе Амурске Хабаровского края мужчина изнасиловал двух несовершеннолетних сестёр и убил одну из них. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Выйдя на свободу в 2016 году, местный житель зарабатывал на жизнь ремонтом квартир. В январе 2017 года на работу его пригласила многодетная семья. Так как мужчина был согласен работать за проживание и еду, будущий преступник несколько месяцев жил вместе со своими жертвами.

Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 мая, когда, воспользовавшись отсутствием взрослых хозяев дома, нетрезвый мужчина затащил их 17-летнюю дочь на кухню, где изнасиловал, а потом задушил её. После этого педофил отправился в спальню и, угрожая ножом, надругался над 13-летней девочкой.

Затем мужчина взял тело убитой девушки и понёс на улицу, где его заметили соседи и начали задавать вопросы. В итоге убийца пустился наутёк, но вскоре был задержан полицией.

Суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии строгого режима.