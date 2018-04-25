Учёные нашли неожиданную опасность алкоголя

Американские исследователи выяснили, что после употребления спиртных напитков в человеческом организме увеличивается количество Bacteroidales, Actinomyces и Neisseria.

Учёные Нью-Йоркского университета выяснили, что употребление спиртного вызывает рост патогенной микрофлоры в полости рта. Это, в свою очередь, повышает риск болезни дёсен, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает MedicalXpress.

Всего в исследовании специалистов участвовало 1044 человека в возрасте 55–78 лет. У людей были взяты образцы микрофлоры полости рта. При этом учёные брали для сравнения видовой состав бактерий у 270 непьющих, 614 умеренно пьющих и 160 постоянно пьющих испытуемых.

Выяснилось, что после употребления спиртных напитков в человеческом организме увеличивалось количество Bacteroidales, Actinomyces и Neisseria.

Отмечается, что Bacteroidales могут спровоцировать воспалительные, гнойные заболевания и стать причиной развития злокачественных опухолей. Actinomyces способны вызывать актиномикоз и эндокардит. В то же время Neisseria несут в себе риск гонореи и менингита.