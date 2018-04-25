Российский посол рассказал, что вредит отношениям Москвы и Токио

Ранее страны "Большой семёрки" поддержали британскую позицию по инциденту в Солсбери и потребовали от РФ "полного раскрытия не заявленной ранее программы по "Новичку".

Поддержка Японии позиции стран G7 вредит отношениям Токио и Москвы. Об этом заявил российский посол в Японии Михаил Галузин в интервью телеканалу NHK.

— Я не могу понять, почему Япония поддержала обвинения Британии и некоторых других стран в адрес России. Это наносит серьёзный удар двусторонним отношениям, — сказал Галузин.

Кроме того, по мнению дипломата, препятствием для развития российско-японских отношений является альянс Японии и США.

— Мы не можем не видеть того обстоятельства, что, к сожалению великому, сегодня недружественную политику по отношению к России проводят Соединённые Штаты Америки, — подчеркнул он.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По мнению Лондона, к случившемуся причастна Москва. В России все обвинения категорически отвергают.