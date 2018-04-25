В Москве введут "сухой закон" в дни проведения матчей ЧМ по футболу

Власти определили границы территорий в столице, в пределах которых будут запрещены продажа и потребление алкоголя.

За день до проведения матчей, а также непосредственно в сам день игр Чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве будет вводиться запрет на продажу алкогольной продукции. Однако "сухой закон" будет действовать только на определённых территориях столицы. Об этом на форуме сотрудничества Москвы и Лимы сообщил замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции российской столицы Кирилл Малышкин.

— Органами исполнительной власти определены границы территорий, в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне проведения матча ЧМ по футболу и в день его проведения, — пояснил чиновник.

Также, по словам Кирилла Малышкина, в столице разработан план специальных мер, призванный помочь нетрезвым болельщикам. В частности, столичные власти совместно с экстренными службами города определили перечень лечебных мероприятий, а также список больниц и поликлиник, где будет оказываться медицинская помощь болельщикам.