Дочь миллионера разгневала телезрителей словами о "бедняках"

Девушка приняла участие в шоу, где нужно было окунуться в жизнь рядовых людей, и осталась шокирована необходимостью планировать свой бюджет и отказывать себе в чём-то каждый день.

Британская представительница золотой молодёжи Сепи Самаи в эфире одного из ток-шоу на канале Channel 5 призналась в непонимании жизни простого народа. После этих слов девушка получила шквал критики в свой адрес от зрителей телешоу Rich Kids Turn Skin, пишет издание Daily Mirror.

Самаи, будучи дочерью состоятельных родителей в Лондоне, приняла участие в шоу, где нужно было окунуться в жизнь рядовых людей — передвигаться на общественном транспорте, пытаться заработать. По словам 22-летней девушки, она была шокирована невозможностью тратить в день столько денег, сколько ей хочется.

В итоге многие зрители сразу наклеили на девушку ярлык "высокомерная", заодно раскритиковав и ведущих шоу, поддерживающих золотую молодёжь.

Впрочем, были и те, кто вошёл в положение Самаи, отметив, что ей просто повезло иметь в жизни папу-миллионера.