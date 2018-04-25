Новый российский бомбардировщик может подняться в воздух летом 2018 года

По планам разработчиков испытания модернизированного самолёта начнутся уже в августе.

Сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, который является версией самолёта Ту-22М3, прошедшего масштабную модернизацию, планируется поднять в воздух в августе 2018 года. Такие планы озвучили представители Казанского авиационного завода, на котором был произведён прототип бомбардировщика.

— Мы намерены поднять Ту-22М3М в воздух в августе, — сказал собеседник агентства.

Отметим, предшественник этого самолёта — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 был принят на вооружение советской армии ещё в 1989 году. Данный самолёт является самым массовым бомбардировщиком дальней авиации, всего их было выпущено 268 единиц. Бомбардировщики хорошо зарекомендовали себя во время участия в контртеррористической военной операции ВКС РФ в Сирии.