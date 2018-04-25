В России улучшилось качество хлеба

Стоит отметить, что пробы хлебобулочных изделий проверяли по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.

Об улучшении качества хлебобулочных изделий в России за последние пять лет стало известно из результатов исследования Роспотребнадзором более 21 тысячи проб хлеба в первом квартале 2018 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— По результатам исследований, за последние пять лет доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась, — говорится в сообщении.

Согласно отчёту специалистов, по содержанию химических загрязнителей нормам не соответствовало 0,1% проб, по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое), — 0,8% проб, по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другого) — менее 2%.

При этом чаще всего хлебобулочные изделия не соответствовали требованиям из-за "картофельной болезни", повышенной влажности и непропечённого мякиша.