Путин обвинил ряд стран в игре на руку террористам

Президент России Владимир Путин заявил, что ряд стран, которые используют военную силу в обход Совбеза ООН, играет на руку террористам и экстремистам. Обращение главы государства на церемонии открытия девятой международной встречи высоких представителей по безопасности зачитал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

— Некоторые члены мирового сообщества всё чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета Безопасности ООН, отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения международных споров, — приводит слова Путина Патрушев.

Отмечается, что применение военной силы порождает политическую и социальную нестабильность, играет на руку террористам и преступникам, а также ведёт к эскалации конфликтов и кризисов.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ряд ракетных ударов по объектам Сирии в ответ на якобы использование властями республики химического оружия.