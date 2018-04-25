Германия выделит один миллиард евро на гуманитарную помощь Сирии

Ранее в ФРГ заявили о намерении выделить 10 миллионов евро Международному комитету Красного креста (МККК) для помощи Восточной Гуте в Сирии.

Германия готова предоставить дополнительные средства в размере миллиарда евро для гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел ФРГ.

— "Мы не должны бросить одних людей в Сирии", — заявил глава МИД Хайко Маас. Германия выделит дополнительный миллиард евро на гуманитарную помощь, — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в "Твиттере".

„We must not leave the people in #Syria alone“, says Foreign Minister @HeikoMaas. Germany will provide an additional 1 billion Euro in aid. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 25 апреля 2018 г.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ряд ракетных ударов по объектам Сирии в ответ на якобы использование властями республики химического оружия.