Сенаторы США потребовали у банков данные о связях с бизнесменами из России

При этом за отказ предоставить информацию о российских предпринимателях законодатели пригрозили кредитным организациям правительственным расследованием.

Два сенатора-демократа из США разослали международным банкам письма с требованиями предоставить информацию об их связях с российскими предпринимателями из "кремлёвского списка" Министерства финансов Штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на послание Джинн Шахин и Шелдона Уайтхауса.

По данным агентства, таким образом законодатели надеются "усилить давление" на российских предпринимателей и на финансовые учреждения, чтобы "тщательно изучить тех, с кем они ведут свой бизнес".

Как указывается в сообщении, письма были отправлены трём крупным американским банкам — Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейским — британскому Barclays, германскому Deutsche Bank, швейцарским UBS и Credit Suisse.

Известно, что по требованию сенаторов кредитные организации должны предоставить им данные о проверках счетов входящих в "кремлёвский список" россиян, проведённых за последние пять лет.

При этом отмечается, что в том случае, если банки не ответят на требование, сенаторы планируют начать более настойчивые действия. В качестве примера приводится начало правительственного расследования.

Напомним, 6 апреля Минфин США объявил о введении санкций против 17 должностных лиц, семи бизнесменов и 14 корпораций.