В Таиланде массово закрывают объекты для туристов

Как рассказали эксперты, подобная мера является ежегодной практикой. Её продолжительность зависит от погодных условий.

Представители департамента национальных парков, дикой природы и сохранения растений Таиланда рассказали о том, что начали ежегодное закрытие туристических объектов, которые расположены на территории нацпарков, сообщает Tourism Authority of Thailand.

Отмечается, что это обычная практика. Так, парки ежегодно закрывают на некоторое время. Как долго это будет продолжаться — зависит от погодных условий и состояния парка.

Сейчас на территории Таиланда находится 147 нацпарков. Их общая площадь — более 70 тысяч квадратных километров, что составляет более чем 13% территории государства. В 2018-м специалисты закроют туристические объекты в 66 из них.