Экскурсионный автобус попал в аварию в Египте, есть погибшие

Читайте также

Экскурсионный автобус попал в аварию в Египте, есть погибшие

1159

Экскурсионный автобус с туристами попал в аварию на трассе между Каиром и Александрией. Как сообщает New China, в транспорте были граждане Китая.

В результате аварии погибло три человека, ещё восемь пострадали.

Среди пострадавших — гид и водитель автобуса. Они оба являются гражданами Египта.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×