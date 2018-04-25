Экскурсионный автобус попал в аварию в Египте, есть погибшие

Экскурсионный автобус с туристами попал в аварию на трассе между Каиром и Александрией. Как сообщает New China, в транспорте были граждане Китая.

3 Chinese tourists killed, 8 wounded in highway traffic accident in Egypt https://t.co/6OJ2i9SdL8 pic.twitter.com/1jRa6mGbAg — Global Times (@globaltimesnews) 25 апреля 2018 г.

В результате аварии погибло три человека, ещё восемь пострадали.

Среди пострадавших — гид и водитель автобуса. Они оба являются гражданами Египта.