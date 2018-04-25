Умер раскрывший магию числа три джазмен Боб Дороу

В понедельник, 23 апреля, на 95-м году жизни скончался американский джазмен и пианист Боб Дороу. Об этом сообщает CNN.

Причина смерти не раскрывается. Однако известно, что в 2017 году у музыканта диагностировали рак.

Также сообщается, что Дороу скончался в своём доме в штате Пенсильвания.

Наибольшую известность джазмен получил после исполнения музыки для детского образовательного шоу Schoolhouse Rock! Самой популярной из них стала дебютная песня этого проекта — Three Is A Magic Number ("Три — это магическое число").

Также стоит отметить, что Дороу сотрудничал со звёздами джаза, такими как Майлз Дэвис и Блоссом Дири. За свою карьеру он выпустил 30 музыкальных альбомов в стиле кул-джаз и бибоп.