"Обнажённую" Модильяни выставят на торги по рекордной стартовой цене

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги картину Амедео Модильяни Nu couché (sur le côté gauche) или "Обнажённая, лежащая на левом боку". Произведение, написанное в 1917 году, уйдёт с молотка с самой высокой в истории аукциона оценочной стоимостью — 150 млн долларов.
Модильяни написал свою "Обнажённую" незадолго до смерти. Как говорится в описании лота, эта картина стала самым крупным по размеру и самым амбициозным произведением итальянского художника.
Отметим, что данное полотно входит в тематический цикл из 22 картин. В ноябре 2015 года китайский миллиардер Лю Ицянь купил на аукционе Christie's другую картину Модильяни из той же серии. "Обнажённая" обошлась ему в 170 млн долларов. Но именно та картина, которую выставили на торги Sotheby's, может стать одним из самых дорогих произведений искусства, выставлявшихся на аукционах в мире.
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