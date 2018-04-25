"Хамовническому убийце" дали пожизненное за жестокую расправу над родителями

Как установили следователи, 32-летний мужчина нанёс девушке четыре удара ножом в область шеи.

Суд вынес приговор 32-летнему Борису Суркову, которого признали виновным в совершении четырёх убийств и разбойном нападении.

— Следствием и судом установлено, что 18 сентября 2016 года мужчина, находясь вблизи жилого дома, расположенного по улице Хамовнический Вал в городе Москве, нанёс 20-летней девушке не менее четырёх ударов ножом в область шеи, — отмечается в сообщении.

После этого Сурков похитил сумку девушки, где было 19 тысяч рублей и мобильный. С места произошедшего он скрылся и вскоре уехал за пределы Московской области.

Его нашли в марте 2017 года под Брянском. Как оказалось, на территории этого региона он подобным образом убил своих родителей и близкого друга. Подсудимый во всём сознался под тяжестью доказательств. Ему назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.