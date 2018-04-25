Смертельная западня. Крошка-оленёнок чудом выбрался с расколотой льдины — видео

Детёныш сначала перепрыгивал образовавшиеся трещины, а после бросился в холодную воду.

В американском штате Мэн очевидцы сняли на видео, как маленький оленёнок спасается с льдины, которая трескается прямо у него под ногами. Ролик опубликован в телеграм-канале Life Shot.

На видео заметно, как животное плывёт посреди реки на огромной льдине, которая внезапно начинает трескаться прямо под ним. Оно перепрыгивает провалы и остаётся на небольшом уцелевшем островке.

Затем оленёнок делает рискованный шаг: когда льдина подплывает к берегу, детёныш бросается в холодную воду и плывёт. После он выбирается на землю и убегает в лес, преодолев автодорогу.

Судя по всему, животное не получило каких-то серьёзных травм.