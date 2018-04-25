Украинский суд потребовал возбудить против Порошенко уже десятое уголовное дело

Украинский суд потребовал возбудить в отношении президента Украины Петра Порошенко уже десятое уголовное дело. Как сообщил бывший заместитель генпрокурора страны Ренат Кузьмин, на этот раз речь идёт о создании преступной организации для уклонения от уплаты налогов.

— Следователям предстоит выяснить, создал ли эту преступную организацию сам гарант конституции или это сделали для него его "любимые друзья", а он типа ничего не знал и не ведал, — пишет Кузьмин в своём "фейсбуке".

Ранее уже просили возбудить дело против Порошенко о госизмене, незаконном обогащении, из-за лишения Михаила Саакашвили украинского гражданства и его выдворения из страны. Кроме того, речь идёт о возможной даче взяток депутатам Рады за назначение генпрокурора, "незаконном вмешательстве" Украины в выборы США и т.д.

— Ко всем этим преступлениям причастен наш незабвенный президент, — заявляет бывший заместитель генпрокурора Украины.