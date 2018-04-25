Прокуратура просит закрыть ТЦ "Персей для детей" из-за выявленных нарушений

Прокуратура Москвы просит суд закрыть торговый центр "Персей для детей" до устранения всех выявленных нарушений пожарной безопасности, передаёт ТАСС.
В настоящее время в рамках обеспечительных мер по иску торговый центр закрыт на 90 суток.
Масштабные проверки в торговых центрах начались в России после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, произошедшего 25 марта. В МЧС отмечают, что возгорание, жертвами которого стали 60 человек, могло начаться из-за короткого замыкания светильника.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени